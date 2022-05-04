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أســــــرة

العسل‭ ‬الطبيعي‭ ‬غني‭ ‬بالفيتامينات

منذ 10 دقائق
بديل‭ ‬للسكريات‭ ‬المصنعة‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬أنواعه‭ ‬ترفع‭ ‬نسبة‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬الدم أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬العسل‭ ‬الطبيعي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المفيدة،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬ضمن‭ ‬نظامنا‭ ‬الغذائي‭ ‬لتوفرها‭ ‬على‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الجيدة‭.‬ ‭”‬رغم‭ ‬فوائد‭ ‬العسل‭ ‬الطبيعي،‭ ‬لكن‭ ‬ينصح‭ ‬باستهلاكه‭أكمل القراءة »


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