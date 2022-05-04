أســــــرة
العسل الطبيعي غني بالفيتامينات
الدكتور الزغاري قال إن كل أنواعه ترفع نسبة السكري في الدم أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح”، أن العسل الطبيعي يعتبر من المواد الغذائية المفيدة، التي يمكن الاستفادة منها ضمن نظامنا الغذائي لتوفرها على كثير من العناصر الجيدة. ”رغم فوائد العسل الطبيعي، لكن ينصح باستهلاكهأكمل القراءة »
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