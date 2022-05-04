الرياضة
آسفي يستعيد ثلاثة لاعبين أمام برشيد
الجامعة تغرم الفريق العبدي سبعة ملايين بسبب إشعال الشهب يستعيد أولمبيك آسفي ثلاثة لاعبين في مباراته المقبلة أمام يوسفية برشيد، ضمن الدورة 23 من بطولة القسم الأول، هم المهدي عطوشي ومنير مقنية وكريم الهاني. وصار المدافع الأوسط عطوشي جاهزا لخوض المباراة المقررة في السادسة والربع مساء السبت المقبل. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
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