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الرياضة

مصطفى: الدوري المغربي قوي جدا

منذ 7 دقائق
مدرب أولمبيك آسفي قال إن هدف فريقه ضمان البقاء أكد طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، أن الهدف الذي حدده مع إدارة الفريق يتجلى أساسا في ضمان البقاء بقسم الصفوة. وقال المدرب المصري في حوار مع» الصباح» إنه تسلم تدريب الفريق في فترة صعبة جدا، وتابع أن تحقيق الهدف المسطر سيتحققأكمل القراءة »


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