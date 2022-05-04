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الرياضة

25 مدربا يكملون تكوينهم بمراكش

منذ 56 دقيقة
أنهى 25 مدربا بعصبة مراكش آسفي لكرة القدم، اختبارات الحصول على دبلوم التدريب “باء” كاف، بعد فترة تكوين لمدة أربعة أسابيع، قبل خوض فترة الاختبارات الشفوية والكتابية والتطبيقية. وأفرزت النتائج نجاح كل المشاركين، فيما حصل عادل الرخامي، اللاعب السابق للكوكب المراكشي، والمدرب المساعد الحالي بالاتفاق المراكشي، على صفة رائد لائحةأكمل القراءة »


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منذ 56 دقيقة
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