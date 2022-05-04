الرياضة
السوفير مدربا لأمل أولمبيك آسفي
عين المكتب المسير لأولمبيك آسفي اللاعب السابق مصطفى السوفير مدربا لفريق الأمل إلى نهاية الموسم الجاري. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن إدارة الفريق العبدي اتخذت هذا القرار بعدما عقدت لقاء مع المؤطرين المشرفين على الفئات الصغرى وبعدها تقرر تعيين السوفير مدربا لهذه الفئة بمساعدة حسن الدهلامي. وسبق للهداف السابقأكمل القراءة »
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