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الرياضة

أكرد مرشح لأفضل إفريقي بفرنسا

منذ 7 دقائق
اختير نايف أكرد، الدولي المغربي والمحترف بأنجي الفرنسي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة «مارك فيفيان فوي»، الخاصة بأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي للموسم الكروي الجاري. وينافس أكرد على هذه الجائزة كل من المالي هماري تراوري، زميله في أنجي والإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس، على أن يكشف عن الاسمأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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