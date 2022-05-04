الرياضة
الجامعة: إقالة وحيد خبر كاذب
قالت إنها ستجتمع معه بعد عودته من فرنسا وغموض يلف مستقبله خرجت جامعة الكرة عن صمتها بشأن خبر إقالة وحيد خاليلوزيتش، من منصبه مدربا للأسود، والذي تداولته العديد من المواقع الإلكترونية منذ، أول أمس (الاثنين). ونشرت الجامعة بلاغا على موقعها الإلكتروني، مؤكدة فيه أن مزاعم الاستغناء عن خدمات الناخب الوطني،أكمل القراءة »
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