وطنية
محاكم بدون مكاتب الواجهة
ضرورة تفعيل مركز النداء وتزويد المحاكم بالتجهيزات لتحسين العلاقة مع المرتفق أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالسهر على مواصلة العمل على تعميم مكاتب الواجهة، خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية وأقسام قضاء الأسرة، وتفعيل مركز النداء، وتزويد المحاكم بالتجهيزات والوسائل الضرورية لتحسين العلاقة مع المرتفق من قبيل آليات التواصل الرقمية. توصيات المجلسأكمل القراءة »
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