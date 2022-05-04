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وطنية

محاكم‭ ‬بدون‭ ‬مكاتب‭ ‬الواجهة

منذ 3 دقائق
ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬مركز‭ ‬النداء‭ ‬وتزويد‭ ‬المحاكم‭ ‬بالتجهيزات‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬المرتفق أوصى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬بالسهر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعميم‭ ‬مكاتب‭ ‬الواجهة،‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحاكم‭ ‬الابتدائية‭ ‬وأقسام‭ ‬قضاء‭ ‬الأسرة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬مركز‭ ‬النداء،‭ ‬وتزويد‭ ‬المحاكم‭ ‬بالتجهيزات‭ ‬والوسائل‭ ‬الضرورية‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬المرتفق‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬آليات‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمية‭.‬ توصيات‭ ‬المجلس‭أكمل القراءة »


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