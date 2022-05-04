الرياضة
التطاحنات تعصف بخنيفرة للقسم الثاني
غادر شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية القسم الوطني الأول، بعد انهزامه السبت الماضي أمام مضيفه بطل المغرب الجيش الملكي، لحساب الدور الأخيرة بستة أهداف لصفر. وظل الفريق النسوي لخنيفرة طيلة خمس عشرة سنة، منافسا قويا لفريق الجيش الملكي، كما توج في مناسبتين متتاليتين بطلا لكأس العرش، موسم 2010-2011 و 2011-2012،أكمل القراءة »
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