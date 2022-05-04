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الرياضة

المنتخب النسوي وبوركينافاسو في افتتاح “كان”

منذ 21 دقيقة
وضعتهما القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال وأوغندا أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات بوركينافاسو والسنغال وأوغندا. ويخوض المنتخب الوطني الوطني النسوي المباراة الافتتاحية بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد اللهأكمل القراءة »


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منذ 21 دقيقة
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