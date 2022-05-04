الرياضة
المنتخب النسوي وبوركينافاسو في افتتاح “كان”
وضعتهما القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال وأوغندا أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات بوركينافاسو والسنغال وأوغندا. ويخوض المنتخب الوطني الوطني النسوي المباراة الافتتاحية بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد اللهأكمل القراءة »
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