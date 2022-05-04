الصباح الفني
الشارقة تنظم مهرجانها القرائي للطفل
مشاركة 139 دار نشر من 15 دولة بحضور نجوم السينما وأفلام الكارتون تحتضن إمارة الشارقة فعاليات الدورة الـ 13 من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، التي تنظمها “هيأة الشارقة للكتاب”لأول مرة في تاريخها على مدار 12 يوماً خلال الفترة ما بين 11 و22 ماي الجاري. التظاهرة التي تنظم تحت شعار”كوِّن كونك”فيأكمل القراءة »
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