fbpx
الصباح الفني

الشارقة‭ ‬تنظم‭ ‬مهرجانها‭ ‬القرائي‭ ‬للطفل

منذ 7 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬الندوة‭ ‬التقديمية‭ (‬خاص‭)‬
مشاركة‭ ‬139‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬بحضور‭ ‬نجوم‭ ‬السينما‭ ‬وأفلام‭ ‬الكارتون تحتضن‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬13‭ ‬من‭ “‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬القرائي‭ ‬للطفل‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ “‬هيأة‭ ‬الشارقة‭ ‬للكتاب‭”‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و22‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭.‬ التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭”‬كوِّن‭ ‬كونك‭”‬في‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة