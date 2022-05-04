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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬رفض‭ ‬المساعدة

منذ 10 دقائق
لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تقديم‭ ‬وعود‭ ‬كاذبة‭ (‬خاص‭)‬
يواجه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬مواقف‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬فيها‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لصديق‭ ‬أو‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬العائلة،‭ ‬كما‭ ‬يشعرون‭ ‬أنهم‭ ‬يرتكبون‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الآخرين‭ ‬وأن‭ ‬علاقتهم‭ ‬ستتوتر‭ ‬بسبب‭ ‬رفضهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬بشأنه‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصائح‭.‬ ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬إنه‭ ‬قبل‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬ما،‭أكمل القراءة »


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