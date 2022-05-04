أســــــرة
”إيتيكيت” رفض المساعدة
يواجه كثير من الأشخاص مواقف لا يستطيعون فيها تقديم المساعدة لصديق أو فرد من العائلة، كما يشعرون أنهم يرتكبون خطأ في حق الآخرين وأن علاقتهم ستتوتر بسبب رفضهم، الأمر الذي يقدم بشأنه المختصون في مجال “الإيتيكيت” مجموعة من النصائح. ويقول المختصون في “الإيتيكيت” إنه قبل طلب المساعدة من شخص ما،أكمل القراءة »
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