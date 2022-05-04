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وطنية

مديرو‭ ‬وكالات‭ ‬يتمردون‭ ‬على‭ ‬المنصوري‭ ‬

منذ 3 دقائق
وضعوا‭ ‬مذكرات‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬‮«‬سلة‭ ‬المهملات‮»‬‭ ‬خدمة‭ ‬للوبيات‭ ‬عقارية يعاكس‭ ‬بعض‭ ‬مديري‭ ‬الوكالات‭ ‬الحضرية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ “‬تصميم‭ ‬التهيئة‭”‬،‭ ‬توجهات‭ ‬وتعليمات‭ ‬وإرشادات‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري،‭ ‬وزيرة‭ ‬إعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والتعمير‭ ‬والإسكان‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة‭.‬ ويرفض‭ ‬مديرو‭ ‬وكالات‭ ‬حضرية،‭ ‬التجاوب‭ ‬وتطبيق‭ ‬مذكرات‭ ‬تحمل‭ ‬توقيعها،‭ ‬ومنجزة‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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