وطنية
مديرو وكالات يتمردون على المنصوري
وضعوا مذكرات وزيرة الإسكان في «سلة المهملات» خدمة للوبيات عقارية يعاكس بعض مديري الوكالات الحضرية، خصوصا في المدن، التي لا تتوفر على وثيقة “تصميم التهيئة”، توجهات وتعليمات وإرشادات فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويرفض مديرو وكالات حضرية، التجاوب وتطبيق مذكرات تحمل توقيعها، ومنجزة منأكمل القراءة »
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