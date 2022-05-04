الرياضة
بنزيمة يدخل التاريخ
أوضحت شبكة “أوبتا” للإحصائيات الرياضية، أن الدولي الفرنسي كريم بنزيمة دخل قائمة أساطير ريال مدريد، بتسجيله 42 هدفا، خلال الموسم الجاري، في كل المسابقات. وساهم بنزيمة مجددا في هدفين لفريقه، خلال مواجهة مانشستر سيتي، قبل أيام، في ذهاب نصف نهاية عصبة أبطال أوربا، ليصبح خامس لاعب يصل إلى 40 هدفاأكمل القراءة »
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