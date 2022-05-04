الرياضة
رسالة رياضية: صفقات الرجاء
لم يستفد الرجاء رياضيا من صفقات وسط الموسم، وماليا كلفته كثيرا، وورطته في نفقات إضافية، في وقت يفترض فيه أن يجتهد النادي لعلاج أكبر أزمة مالية في تاريخه، فمن المسؤول؟ مبدئيا، المدرب مارك فيلموتس يتحمل المسؤولية الأولى، بما أنه من المفروض أن يكون أشر على الانتدابات قبل القيام بها، علماأكمل القراءة »
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