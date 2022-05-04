الرياضة
الجديدة تودع لاعبها الشطايني
توفي بوشعيب حسن، الملقب بالشطايني، لاعب الدفاع والرشاد الجديديين السابق، الأحد الماضي، عن عمر يناهز 78 سنة. ونشأ المرحوم بحي الصفاء، قرب المقر الذي شهد ميلاد فريق الدفاع الحسني الجديدي في 1956، ولعب في بداية مساره الرياضي لفريق الشرف الجديدي، قبل أن ينادي عليه المرحوم أحمد الأشهب لضمه إلى فئةأكمل القراءة »
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