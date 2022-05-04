الرياضة
منتخب الفتيات يكتسح النيجر
تأهل المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة إلى الدور الرابع والأخير، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بالهند السنة الجارية، بعد تجديد اكتساحه لمنتخب النيجر بسبعة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما بملعب مولاي الحسن بالرباط. وفاز المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على النيجرأكمل القراءة »
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