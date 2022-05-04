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الرياضة

كلوب يجدد لليفربول

منذ 10 دقائق
فاجأ ليفربول مدربه الألماني يورغن كلوب، بعرض لتجديد عقده لمدة أطول، رغم أنه سينتهي صيف 2024، ليوافق عليه دون تردد، ويستمر مع الفريق إلى غاية 2026. وأعلن النادي الإنجليزي والمدرب الألماني، وصولهما إلى اتفاق بالبقاء إلى غاية 2026، لإتمام ما بدأه في النادي، الذي أتى له مدربا في 2016. وذكرتأكمل القراءة »


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