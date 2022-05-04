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الرياضة

خريبكة يتوصل بحافلة

منذ 8 دقائق
يتوصل أولمبيك خريبكة في الأيام المقبلة بحافلة، مسلمة من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، سيتم تخصيصها لفريق الكبار الذي يمارس في بطولة القسم الأول، عوض الحالية التي استفاد منها قبل سنوات من الجامعة. وحسب بلاغ أولمبيك خريبكة، فإنه تم توقيع اتفاقية بين الفريق ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، من أجلأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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