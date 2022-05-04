الرياضة
أراوخو مستمر مع برشلونة
مدد برشلونة عقد مدافعه، الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو حتى 2026، مع وضع شرط جزائي لانتقاله مستقبلا، يصل إلى مليار أورو. وحدد برشلونة قيمة البند الجزائي، للاعب البالغ من العمر 23 سنة، على غرار باقي اللاعبين الآخرين الذين جددوا عقودهم، بناء على رغبة إدارة النادي، لتفادي تكرار ما وقع في حادثةأكمل القراءة »
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