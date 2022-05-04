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القناعة‭ ‬لا‭ ‬تلغي‭ ‬الطموح

منذ 11 دقيقة
شددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زبيدة‭ ‬بنمامون،‭ ‬أستاذة‭ ‬جامعية‭ ‬ومعالجة‭ ‬نفسية‭ ‬وخبيرة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬والقيادة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشعور‭ ‬بالقناعة‭ ‬في‭ ‬حياتنا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تجعل‭ ‬الشخص‭ ‬يشعر‭ ‬بالرضى‭ ‬والارتياح‭ ‬الداخلي‭.‬ وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زبيدة‭ ‬بنمامون‭ ‬أن‭ ‬القناعة‭ ‬لا‭ ‬تلغي‭ ‬الطموح،‭ ‬موضحة‭ “‬الشخص‭ ‬القنوع‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬إنسان‭ ‬ليست‭ ‬له‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أشياء‭أكمل القراءة »


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