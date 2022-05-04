أسواق
القناعة لا تلغي الطموح
شددت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل”الصباح”، على أهمية الشعور بالقناعة في حياتنا، مؤكدة أنها تجعل الشخص يشعر بالرضى والارتياح الداخلي. وأكدت الدكتورة زبيدة بنمامون أن القناعة لا تلغي الطموح، موضحة “الشخص القنوع لا يعني أنه إنسان ليست له رغبة في تحقيق أشياءأكمل القراءة »
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