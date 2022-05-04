الرياضة
روديغير إلى الريال
أنهى الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، الجدل بخصوص الألماني روديغير، وقال إنه سيرحل نهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده مع الفريق اللندني. وحسب توخيل، فإن روديغير يرغب في البقاء، لكن الصعوبات الإدارية التي يعرفها الفريق أعاقت ذلك، وأن النادي لن يتمكن من توقيع أي عقد جديد، قبل إتمام عملية البيع،أكمل القراءة »
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