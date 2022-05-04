fbpx
الرياضة

روديغير إلى الريال

منذ 10 دقائق
أنهى الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، الجدل بخصوص الألماني روديغير، وقال إنه سيرحل نهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده مع الفريق اللندني. وحسب توخيل، فإن روديغير يرغب في البقاء، لكن الصعوبات الإدارية التي يعرفها الفريق أعاقت ذلك، وأن النادي لن يتمكن من توقيع أي عقد جديد، قبل إتمام عملية البيع،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة