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الرياضة

النجار مدربا لبرشيد

منذ 8 دقائق
عاد عبد الرحيم النجار إلى يوسفية برشيد، إذ سيشرف على تدريب الفريق، خلفا للمصري محمد فتحي. وأشرف النجار على تداريب يوسفية برشيد، تحضيرا لمباراة قمة أسفل الترتيب، التي تجمع فريقه بأولمبيك آسفي، السبت المقبل، لحساب الدورة 23 من البطولة. وقاد النجار رفقة عمر أزماني، يوسفية برشيد، في مباراة ودية أمامأكمل القراءة »


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