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الرياضة

فالكاو باق في فايكانو

منذ 6 دقائق
ذكرت صحف إسبانية، بناء على مصادر من إدارة نادي رايو فايكانو الإسباني، أن المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، سيمدد عقده مع الفريق إلى غاية 2023 . ووصل فالكاو إلى اتفاق مع مسؤولي فاليكانو، للبقاء موسما إضافيا، علما أنه انضم إليه في شتنبر الماضي، قبل أن يعاني بسبب الإصابة التي غيبته عنأكمل القراءة »


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