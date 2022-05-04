الرياضة
فالكاو باق في فايكانو
ذكرت صحف إسبانية، بناء على مصادر من إدارة نادي رايو فايكانو الإسباني، أن المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، سيمدد عقده مع الفريق إلى غاية 2023 . ووصل فالكاو إلى اتفاق مع مسؤولي فاليكانو، للبقاء موسما إضافيا، علما أنه انضم إليه في شتنبر الماضي، قبل أن يعاني بسبب الإصابة التي غيبته عنأكمل القراءة »
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