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وطنية

أخنوش‭ “‬يسفه‭” ‬تهجمات‭ ‬بنكيران

منذ 3 دقائق
صفع‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بنكيران،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبق،‭ ‬لحظة‭ ‬توقيعه‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬الكبرى،‭ ‬والاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب،‭ ‬قبل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بفاتح‭ ‬ماي‭.‬ وبدا‭ ‬بنكيران،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬نقابة‭ ‬حزبه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشغل‭ ‬بالرباط،‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬فاتح‭ ‬ماي،‭ ‬يغرد‭ ‬خارج‭ ‬السرب،‭ ‬يهاجم‭ ‬نتائج‭أكمل القراءة »


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