وطنية
أخنوش “يسفه” تهجمات بنكيران
صفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق، لحظة توقيعه اتفاقا مع المركزيات النقابية الكبرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قبل الاحتفال بفاتح ماي. وبدا بنكيران، وهو في منصة نقابة حزبه الاتحاد الوطني للشغل بالرباط، في احتفالات فاتح ماي، يغرد خارج السرب، يهاجم نتائجأكمل القراءة »
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