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أســــــرة

فيتامينات‭ ‬للاستهلاك‭ ‬يوميا

منذ 10 دقائق
فيتامين‭ "‬س‭" ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الخلايا‭       (‬خاص‭)‬
من‭ ‬أفضل‭ ‬الفيتامينات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تناولها‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬فيتامين‭ (‬سي‭)‬،‭ ‬المعروف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬حمض‭ ‬الأسكوربيك،‭ ‬وهو‭ ‬عنصر‭ ‬غذائي‭ ‬أساسي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الخلايا‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ذرات‭ ‬أو‭ ‬جزيئات‭ ‬بها‭ ‬إلكترونات‭ ‬غير‭ ‬زوجية‭ ‬أو‭ ‬بها‭ ‬غلاف‭ ‬مفتوح‭.‬ كما‭ ‬كشف‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الزنك‭ ‬مهم‭ ‬لصحة‭ ‬المناعة‭ ‬والتئام‭أكمل القراءة »


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