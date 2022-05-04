أســــــرة
فيتامينات للاستهلاك يوميا
من أفضل الفيتامينات التي يجب تناولها بشكل يومي، فيتامين (سي)، المعروف أيضا باسم حمض الأسكوربيك، وهو عنصر غذائي أساسي يساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة وهي عبارة عن ذرات أو جزيئات بها إلكترونات غير زوجية أو بها غلاف مفتوح. كما كشف الخبراء أن الزنك مهم لصحة المناعة والتئامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا