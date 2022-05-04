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الصباح الفني

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منذ 8 دقائق
صندوقا‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬مطبخ‭ ‬قديم وجد‭ ‬توميس‭ ‬هيلار‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬ويعيش‭ ‬بمدينة‭ ‬بيترفلد،‭ ‬صندوقين‭ ‬مخبأين‭ ‬بعناية‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬مطبخ‭ ‬قديمة‭ ‬اشتراها‭ ‬مستعملة،‭ ‬واكتشف‭ ‬أن‭ ‬بداخلهما‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬158‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وتعود‭ ‬الخزائن‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬أخشاب‭ ‬البلوط،‭ ‬التي‭ ‬اشتراها‭ ‬توميس‭أكمل القراءة »


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