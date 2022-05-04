الصباح الفني
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صندوقا أموال في مطبخ قديم وجد توميس هيلار الألماني الذي يبلغ من العمر 50 عاما ويعيش بمدينة بيترفلد، صندوقين مخبأين بعناية في خزانة مطبخ قديمة اشتراها مستعملة، واكتشف أن بداخلهما كمية كبيرة من الأوراق النقدية، تصل إلى 158 ألف دولار أمريكي. وتعود الخزائن المصنوعة من أخشاب البلوط، التي اشتراها توميسأكمل القراءة »
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