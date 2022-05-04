الرياضة
حكم جزائري لمباراة الوداد وبيترو
الإصابة تنهي موسم اللافي ونقله إلى قطر للعلاج يغادر الوداد، اليوم (الأربعاء)، صوب أنغولا، عبر طائرة خاصة، لمواجهة بترو أتلتيكو، السبت المقبل، بداية من الرابعة، لحساب ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. ويغيب عن المباراة، إضافة إلى مؤيد اللافي المصاب، جلال الداودي، بسبب توقيفه من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم،أكمل القراءة »
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