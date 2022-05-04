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الصباح الفني

بناني‭ ‬في‭ ‬معرض‭ “‬الكتابة‭ ‬والتشكيل‭”‬

منذ 3 دقائق
عفيف‭ ‬بناني‭ (‬خاص‭)‬
قال‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬عفيف‭ ‬بناني،‭ ‬ورئيس‭ ‬الهيأة‭ ‬الوطنية‭ ‬للفنانين‭ ‬التشكيليين‭ ‬والفوتوغرافيين‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ ‬إنه‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتنظيم‭ ‬معرض‭ ‬جماعي‭ ‬جديد‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬الكتابة‭ ‬والتشكيل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬التراث‭”.‬ وأوضح‭ ‬عفيف‭ ‬بناني‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬الجماعي‭ ‬سيعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬ثلاثين‭ ‬فنانا‭ ‬تشكيليا‭ ‬يقدم‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬إبداعاته،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضاء‭ ‬المكتبة‭ ‬الوسائطية‭ ‬لمؤسسة‭أكمل القراءة »


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