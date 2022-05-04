الصباح الفني
بناني في معرض “الكتابة والتشكيل”
قال الفنان التشكيلي عفيف بناني، ورئيس الهيأة الوطنية للفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين ل”الصباح”، إنه يجري حاليا الاستعداد لتنظيم معرض جماعي جديد يحمل عنوان “الكتابة والتشكيل في خدمة التراث”. وأوضح عفيف بناني أن المعرض الجماعي سيعرف مشاركة ثلاثين فنانا تشكيليا يقدم كل واحد منهم مجموعة من إبداعاته، وذلك بفضاء المكتبة الوسائطية لمؤسسةأكمل القراءة »
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