الصباح الفني
قالوا
لغريب كتبت الشاعرة ثريا لغريب مقطعا شعريا جاء فيه “لا تسرع خطواتك أيها العمر، فما زال في القلب رماد.. لم أكنسه بعد ورسائل.. تأخرت في صندوق الزمن”. بودراجة كتبت كوثر بودراجة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحب هو أعظم معالج”. القرطبي كتبت المغنية فاطمة الزهراء القرطبي تدوينة على “إنستغرام”،أكمل القراءة »
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