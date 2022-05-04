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الصباح الفني

قالوا

منذ 8 دقائق
لغريب كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬ثريا‭ ‬لغريب‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬لا‭ ‬تسرع‭ ‬خطواتك‭ ‬أيها‭ ‬العمر،‭ ‬فما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬رماد‭.. ‬لم‭ ‬أكنسه‭ ‬بعد‭ ‬ورسائل‭.. ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الزمن‭”.‬ بودراجة كتبت‭ ‬كوثر‭ ‬بودراجة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الحب‭ ‬هو‭ ‬أعظم‭ ‬معالج‭”.‬ القرطبي كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬القرطبي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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