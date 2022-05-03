ثلاثة جزائريين لتحكيم مباراة الوداد وبيترو والجماهير تحتج

نددت جماهير الوداد البيضاوي بقرار الكاف تعيين طاقم تحكيمي حزائري لمباراة فريقهم عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي.

واختار الاتحاد الافريقي ثلاثيا جزائريا لإدارة المباراة، المرتقبة الجمعة المقبل بملعب 11 نونبر بلواندا الأنغولية، على رأسهم الحكم الجزائري مصطفى غربال، ومقران غوراري وعبد الحق إثشيالي، إلى جانب بن إبراهيم لحلو، مسؤولا عن “الفار”، رفقة السنغالي مالك سامبا والموريتاني دهان بيدا.

من جهتها، طالبت الجماهير الودادية بتعيين حكام آخرين لهذه المباراة كالجنوب إفريقي غوميز، عوض الحكام الجزائريين، نظرا للحساسية القائمة في الفترة الحالية بين البلدين، وإمكانية تأثر الحكام من انتصار الوداد على شباب بلوزداد أيضا، وما تلاه من ردود فعل.

(ي.ع)