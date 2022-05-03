“الإخوان” في القاعات السينمائية

سيكون جمهور الفن السابع، ابتداء من من 11 ماي الجاري، على موعد مع عرض الفيلم الكوميدي الجديد “الإخوان” بمختلف القاعات السينمائية، وهو عمل سينمائي ضخم من إنتاج SW MEDIA للإنتاج و التوزيع، وفكرة وسيناريو وحوار عبد العالي لمهر، الملقب بـ “طاليس”، وإخراج محمد أمين الأحمر.

وجمع الفيلم السينمائي الجديد الجيل الجديد وجيل الرواد من الممثلين، وهو بطولة جماعية لكاتبه طاليس، يجمع ثلة من الممثلين من الجيلين، بينهم مجموعة من رواد الفن من أبرزهم الفنانة فضيلة بن موسى، وعبد اللطيف خمولي، وراوية، وفاطمة بوشن، وصلاح الدين بنموسى، إلى جانب أعضاء فرقة “إيموراجي” من بينهم، الثنائي الكوميدي سعيد ووديع، ورشيد رفيق، ومحمد باسو، وكريمة أولحوس، ومايا في أول تجربة لها سينمائية، ويوسف أوزيلال وغيرهم.

واشتغل فريق “إيموراجي” في أول تجربة فنية يطل فيها هؤلاء معا عبر الشاشة الفضية، بعد تجارب سابقة قدمت على مستوى المسرح والتلفزيون والأنترنت.