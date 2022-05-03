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الحكومة تجس نبض البرلمان

منذ 8 دقائق
يوم دراسي للكشف عن مقترحات برفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات تتجه حكومة عزيز أخنوش، إلى رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات بسبب عجز أنظمة التقاعد، الذي سيظهر ابتداء من 2024. وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستناقش إصلاحا شموليا للتقاعد في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مؤكدة فيأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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