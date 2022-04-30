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بانوراما

الأكـل بحـذر بعـد رمضـان

منذ دقيقتين
الدكتورة مبتسم قالت إنه يجب الاكتفاء بكميات قليلة من الطعام قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن نهاية شهر رمضان، وعودة الناس إلى حياتهم الطبيعية، تفرضان عليهم إعادة ضبط إيقاع ثلاثة أمور أساسية، يتعلق الأمر بالأكل والرياضة والنوم، مشددة على اعتماد مبدأ التدرج وتدريب الجسم. وفي ما يلي نص الحوار:أكمل القراءة »


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