بانوراما
وصفات كراميلا
كيك التفاح والكريمة المقادير الطبقة الأولى : بسكويت +زبدة دائبة الطبقة الثانية: 75 مليلترا من الكريمة السائلة 400 غرام من الجبن 70 غراما من السكر كلاصي فانيلا 80 غراما من فلان كراميل الطبقة الثالثة: 150 غراما من السكر 2 ملاعق كبيرة من الزبدة 75 غراما من الكريمة السائلة شرائح التفاح طريقة التحضير نضع البسكويت والزبدة فيأكمل القراءة »
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