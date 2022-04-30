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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 11 دقيقة
كيك التفاح والكريمة     المقادير الطبقة الأولى : بسكويت +زبدة دائبة الطبقة الثانية: 75  مليلترا من الكريمة السائلة 400  غرام من الجبن 70  غراما من السكر كلاصي فانيلا 80  غراما من فلان كراميل الطبقة الثالثة: 150  غراما من السكر 2 ملاعق كبيرة من الزبدة 75 غراما من الكريمة السائلة شرائح التفاح طريقة التحضير نضع البسكويت والزبدة فيأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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