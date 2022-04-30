بانوراما
جولة في السوق: كسوة العيد تنعش أسواق البيضاء
ازدحام شديد بالقيساريات ومراكز التسوق الكبرى في ظل الأزمة الاقتصادية “بالي قبل ما نلقاو غير الشياطة وبثمن غالي”، “فيما مشيتي تلقى الزحام “، “حوايج العيد رجعات السواق موسم كلشي تكب عليه”، “كيبان ليا الأزمة ماكيناش فحوايج الدراري الصغار كلشي باغي اكسي ولادو”… من بين العبارات التي تكشف الإقبال غير العاديأكمل القراءة »
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