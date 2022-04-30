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حوادث

آش خاصك تدير

منذ دقيقتين
فقدان “البيرمي” أو سرقته تعتبر رخصة السياقة من الوثائق الأساسية للسيارة التي لا يمكن الاستغناء عنها، بل هي الوثيقة التي تعد شرطا أوليا للسياقة. ويشكل عدم التوفر على رخصة السياقة إما بسبب فقدانها أو سرقتها، مخالفة إذا طلبها منك أحد المراقبين على الطريق شرطة أو دركا. وتفاديا لمخالفة عدم الإدلاءأكمل القراءة »


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