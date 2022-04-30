ملف الصباح
امتحان القدرة الشرائية
الآباء يشتكون كثرة المصاريف وارتفاع الأسعار والأغنياء يمارسون “الشوبينغ” في “المول” يحل عيد الفطر ضيفا ثقيلا هذه السنة على أغلب الأسر المغربية التي مازالت تكابد للخروج، دون خسائر مالية فادحة، من دوامة المصاريف والزيادات في أثمان المواد الغذائية الأساسية المترتبة عن الزيادات في أسعار المحروقات. ويخفي الإقبال الكثيف على الأسواقأكمل القراءة »
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