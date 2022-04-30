حوادث
تفكيك عصابة “فراقشية” بتازة
أحالت الضابطة القضائية للدرك بواد أمليل، على الوكيل العام باستئنافية تازة، 3 أشخاص، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل، بعد إيقافهم صباح الأربعاء الماضي، لارتكابهم سرقات طالت رؤوس ماشية بأماكن مختلفة. وأبلغ سكان دوار بجماعة غياثة الغربية، مصالح الدرك بعد شكهم في المتهمين الثلاثة الذين كانوا علىأكمل القراءة »
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