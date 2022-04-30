ملف الصباح
عيـد الفطـر… شبـح “لمزاليـط”
يجدون صعوبة في تدبير مصاريفه في ظل تراجع القدرة الشرائية والبطالة والغلاء يحل عيد الفطر ولسان حال العديدين، يردد مع الشاعر الأسطورة المتنبي «عيد بأي حال عدت يا عيد»، بعد أن ضربت الأزمة الجيوب وثقبت الميزانية، وأثقلت الديون كاهل الأسر، ولم يعد بالإمكان أكثر مما كان. وإذا كان العيد «الصغير»،أكمل القراءة »
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