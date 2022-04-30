بانوراما
انتصارات جيش التحرير في الصحراء
بنسعيد…أوراق المقاومة (الأخيرة) تحركه دفع الإسبان إلى التراجع والتنازل عن مراكزهم شكل الاعتراف الإسباني الأخير بجدية مقترح الحكم الذاتي، واعتباره الحل الوحيد لطي نزاع ملف الصحراء، تحولا عميقا في العلاقات بين البلدين الجارين، بالنظر إلى المسؤولية التاريخية لمدريد، باعتبارها البلد المستعمر سابقا للصحراء. ويمثل اعتراف إسبانيا، صحوة ضمير ومصالحة معأكمل القراءة »
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