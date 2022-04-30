fbpx
حوادث

مؤاخذة تلميذ اعتدى على أستاذه

منذ 6 دقائق
حكم قاضي الأحداث بابتدائية ميسور، بتسليم تلميذ بثانوية عمر بن الخطاب بتانديت، إلى وليه القانوني وحمله الصائر دون إجبار، بعد مؤاخذته لأجل المنسوب إليه من تهم «الضرب والجرح بواسطة السلاح وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بمناسبة قيامه بها وارتكاب العنف في حقه». وصدر الحكم بعد أسبوع من إيداعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة