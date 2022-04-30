حوادث
مؤاخذة تلميذ اعتدى على أستاذه
حكم قاضي الأحداث بابتدائية ميسور، بتسليم تلميذ بثانوية عمر بن الخطاب بتانديت، إلى وليه القانوني وحمله الصائر دون إجبار، بعد مؤاخذته لأجل المنسوب إليه من تهم «الضرب والجرح بواسطة السلاح وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بمناسبة قيامه بها وارتكاب العنف في حقه». وصدر الحكم بعد أسبوع من إيداعأكمل القراءة »
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