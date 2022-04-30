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حوادث

إيقاف متورطين في استعمال السلاح

منذ 7 دقائق
تصفية حسابات بين شبكات المخدرات وراء الحادث بالحسيمة تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع الشرطة القضائية بالحسيمة وإمزورن ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و27 أبريل، من إيقاف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و45 عاما، ضمنهم أربعة أشقاء، وقاصران، وذلكأكمل القراءة »


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