حوادث
فيديو يجر أربعة متهمين إلى المحاكمة
ظهر فيه شاب وشابة يجسدان الخطوبة بـ”قطعة حشيش وأوراق تلفيفه” أفرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتارودانت، الاثنين الماضي، عن أحد المتهمين المشتبه تورطهم في صناعة محتوى فيديو مخل بالآداب العامة ويتضمن رسائل التحريض على استهلاك المخدرات، تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر فيه شاب في الشارع العام، ببذلةأكمل القراءة »
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