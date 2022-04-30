fbpx
حوادث

فيديو يجر أربعة متهمين إلى المحاكمة

منذ 6 دقائق
ظهر فيه شاب وشابة يجسدان الخطوبة بـ”قطعة حشيش وأوراق تلفيفه” أفرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتارودانت، الاثنين الماضي، عن أحد المتهمين المشتبه تورطهم في صناعة محتوى فيديو مخل بالآداب العامة ويتضمن رسائل التحريض على استهلاك المخدرات، تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر فيه شاب في الشارع العام، ببذلةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة