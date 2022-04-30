حوادث
تعذيب وحشي لبارونة مغربية بهولندا
صور بشعة في هاتف زعيم عصابة “ملائكة الموت” المتورط في جريمة “لاكريم” حسمت أبحاث الأمن الهولندي فرضية تصفية مغربية، تحمل الجنسية الهولندية، تعد بارونة مخدرات قوية، اختطفت، قبل سنتين ونصف سنة، من شارع «ليوناردبير نشتايست»، داخل منطقة «ألبرت هاين» في أمستردام. وذكرت تقارير هولندية أن الأبحاث التقنية التي استتبعت محاكمةأكمل القراءة »
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