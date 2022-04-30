fbpx
اذاعة وتلفزيون

“مع محبتي” على “الأولى”

منذ 4 دقائق
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، مع حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي “مع محبتي”، وهو من برامج “التوك شو”، يدخل ضمن الإنتاجات التلفزيونية الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو من تقديم هانية قسومي.  وسيستضيف البرنامج في حلقة اليوم، الفنان عصام كمال، للحديث عن بعض تفاصيل حياته الفنية والشخصية أيضا، بحضورأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة