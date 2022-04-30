اذاعة وتلفزيون
مشاهير
إليسا و18 مليون متابع على “إنستغرام” احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على “إنستغرام” إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على “تويتر” لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم. يذكر أن إليسا أحيت في مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا