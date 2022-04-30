حوادث
انتحار امرأة بالحوزية
وضعت امرأة حدا لحياتها شنقا بمقر سكنها بتراب الجماعة القروية للحوزية التابعة لدائرة أزمورو, الأربعاء الماضي. وكشفت مصادر دركية «للصباح»، أن أبناء وبنات الهالكة، اكتشفوا جثتها معلقة في حبل بالمنزل، وأخبروا السلطة المحلية التي، أشعرت مصالح الدرك الملكي، وانتقلت فرقة دركية إلى مكان العثور على الجثة، وأخذت صورا احترازية وعملتأكمل القراءة »
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