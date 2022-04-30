حوادث
مستشار ضمن 16 متهما بالسطو على عقارات
يواجهون تهم النصب والتزوير والاستيلاء على ملك الغير بإقليم الناظور ذكر مصدر مطلع أن 16 شخصا مثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، للاشتباه في تورطهم في الاستيلاء على ملك الغير بجماعة قروية بإقليم الناظور، بعد أن أحال قاضي التحقيق الملف على هيأة المحكمة. ويواجه المتهمون تهما تتعلقأكمل القراءة »
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