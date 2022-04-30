ملف الصباح
الفقراء وحدهم يحتفلون
يتبعون سياسة “دفيع البخ” ويقترضون من أجل التباهي والتفاخر الاجتماعي يستغل المواطنون، أي مناسبة للاحتفال بها، والتعبير عن الفرح، وتبادل الزيارات بين أفراد الأسرة الواحدة القاطنين في أحياء متباعدة في المدينة الواحدة أوفي مدن مختلفة، وبينها وبين باقي أفراد العائلة والأصدقاء، والأحباب، بل يرغب كل واحد أن يقترب موعد تلكأكمل القراءة »
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